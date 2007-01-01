Ремонт улицы Чижевского продолжат только в 2025 году
На этой неделе в Калуге дорожники заасфальтировали одну полосу от Горького до Московской.
На двух других полосах асфальт пока менять не будут.
Нынешний асфальт – временный. В следующем году там ожидается капитальный ремонт. Поэтому пока городские службы сделали для водителей полосу для проезда.
- В следующем году запланированы комплексные работы по ремонту улицы, - заявил недавно на совещании городской голова Дмитрий Денисов.
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