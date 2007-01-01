Ремонт улицы Чижевского продолжат только в 2025 году

На этой неделе в Калуге дорожники заасфальтировали одну полосу от Горького до Московской.

На двух других полосах асфальт пока менять не будут.

Нынешний асфальт – временный. В следующем году там ожидается капитальный ремонт. Поэтому пока городские службы сделали для водителей полосу для проезда.

- В следующем году запланированы комплексные работы по ремонту улицы, - заявил недавно на совещании городской голова Дмитрий Денисов.