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Авто и транспорт

В Калуге заасфальтировали водопроводные колодцы

Проблема возникла в Куровском, рассказали 19 ноября в «Калугаоблводоканале».
Дмитрий Ивьев
16:05 сегодня
0 608
Фото: Калугаоблводоканал.
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- Во время проведения работ по асфальтированию на одной из улиц сотрудниками дорожной службы была нарушена работоспособность водопроводных колодцев, - заявили коммунальщики. - К сожалению, для нас такая ситуация не редкость. Нарушая технические и строительные нормы, дорожно-строительные организации закатывают в асфальт колодцы, предназначенные для обслуживания подземных коммуникаций, сбрасывают в них строительный мусор и куски фрезеруемого старого асфальта.

Как подчеркивают в водоканале, из-за этого жители рискуют остаться без воды.

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Лента комментариев
Неместный..

Можно поставить регулировщика туда? А то стоят и ждут зелёного при повороте направо на Глаголева. Люди забыли ПДД.

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Какая смешная новость...

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