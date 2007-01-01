В Калуге заасфальтировали водопроводные колодцы

Проблема возникла в Куровском, рассказали 19 ноября в «Калугаоблводоканале».

- Во время проведения работ по асфальтированию на одной из улиц сотрудниками дорожной службы была нарушена работоспособность водопроводных колодцев, - заявили коммунальщики. - К сожалению, для нас такая ситуация не редкость. Нарушая технические и строительные нормы, дорожно-строительные организации закатывают в асфальт колодцы, предназначенные для обслуживания подземных коммуникаций, сбрасывают в них строительный мусор и куски фрезеруемого старого асфальта.

Как подчеркивают в водоканале, из-за этого жители рискуют остаться без воды.