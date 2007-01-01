Власти Калуги рассказали о новой схеме движения на Синих мостах

Управление городского хозяйства 19 ноября рассказало, по какой полосе в какую сторону теперь нужно ехать на развязке.

С Путейской налево на Тарутинскую можно повернуть на зеленый сигнал светофора по левой полосе.

С Путейской направо на Глаголева можно повернуть по правой полосе без светофора, пропустив машины, которые едут по главной дороге со стороны Тарутинской.

​Со стороны Тарутинской в сторону Синих мостов три полосы: крайняя правая предназначена для правого поворота на Путейскую, две полосы в сторону Глаголева.

Со стороны Глаголева также три полосы: крайняя левая для поворота налево на Путейскую, две полосы - в сторону Тарутинской.

При этом специалисты ведут мониторинг работы светофоров. При необходимости в циклы будут внесены изменения.