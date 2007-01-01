В Калуге установили новый светофор
Он заработал на пешеходном переходе у дома №184 на улице Тарутинской.
Это район конечной остановки маршрута №8.
Там установлены кнопки вызова, рассказали 18 ноября в Службе единого заказа городского хозяйства. С помощью них пешеходы могут включить зеленый сигнал светофора.
Все остальное время разрешающий сигнал будет у автомобилистов.
Водителей просят быть внимательнее на этом участке.
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