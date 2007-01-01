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Новость дня Авто и транспорт

В Калуге новый асфальт положили на улице Чижевского

Вечером в понедельник, 18 ноября, работы проведены на участке между улицами Ленина и Московской.
Дмитрий Ивьев
08:55 сегодня
0 632
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До этого покрытие появилось между Горького и Ленина.

Дорожники заасфальтировали только центральную полосу. По левой и правой полосам нового покрытия не будет. В некоторых местах там еще ведутся работы на сетях.

Как пояснили в городской управе, этот асфальт – временная мера. На 2025 год запланирован масштабный ремонт по примеру того, что сделан на улице Огарева.

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Лента комментариев
Василёк

где угодно - только не в калуге

...
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Боровские коммунальщики вернулись из Первомайска
09:23 сегодня
1 502
Василёк

скоро там будет очень удобно дрифтить. ждите новых дтп.

...
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09:22 сегодня
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Shurez

Их посадят между пешеходной дорожкой и проезжей частью со стороны улицы Жукова весной 2025 года... А разве это кого-нибудь останавливало?!

...
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09:21 сегодня
2 1132
Shurez

С матершиной мы родились, С матершиной мы живем, С матершиной мы учились, С матершиной и помрем, Матершину мы вкушали С материнским молоком...

...
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4 4798
Meshootka

Отвлёкся и поэтому часть времени на планёрке общался культурно и цензурно, а не как обычно? :)

...
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08:57 сегодня
4 4798
Meshootka

Отвлёкся и поэтому часть времени на планёрке общался культурно и цензурно, а не как обычно? :)

...
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В горуправе Калуге прокомментировали мат на рабочей планерке
08:49 сегодня
2 4918
ajax

- Раскопки проводили жители дома, - ответили в горуправе.

...
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Калужане жалуются на раскопки в центре города
23:51 18.11
3 1664
VGA

Переселить их в Дементеевку:

...
Общество
Бобры кошмарят калужскую деревню
22:20 18.11
1 2368
ниссан

нет власти управлением города😡

...
Благоустройство
В Калуге остановили вырубку деревьев на улице Московской
21:11 18.11
5 4300
Василёк

правильно только мутные афилированные ооо могут организовывать поборы с граждан. Конкуренты им не нужны.

...
Благоустройство
В Калуге остановили вырубку деревьев на улице Московской
20:44 18.11
5 4300
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«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
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