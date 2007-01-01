В Калуге новый асфальт положили на улице Чижевского

Вечером в понедельник, 18 ноября, работы проведены на участке между улицами Ленина и Московской.

До этого покрытие появилось между Горького и Ленина.

Дорожники заасфальтировали только центральную полосу. По левой и правой полосам нового покрытия не будет. В некоторых местах там еще ведутся работы на сетях.

Как пояснили в городской управе, этот асфальт – временная мера. На 2025 год запланирован масштабный ремонт по примеру того, что сделан на улице Огарева.