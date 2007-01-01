В Калужской области отремонтировали дорогу Медынь – Верея

Работы прошли на 18-километровом участке в Медынском районе, сообщил 18 ноября и.о. министра транспорта региона Геннадий Орлов.

Подрядчик работал там в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

На дороге поменяли асфальт, укрепили обочины, обустроили съезды, нанесли разметку и смонтировали остановки.

- Эта дорога имеет большую социальную значимость для региона, - прокомментировал Орлов. - Она является одной из связующих магистралей между Калужской и Московской областями. Ежедневно по ней передвигается огромное количество автотранспорта, в том числе и общественного. Поэтому так важно было привести этот участок в надлежащее состояние.