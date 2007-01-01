В Калуге ограничили движение на улице Воронина

Но точных сроков завершения работ на участке между улицами Суворова и Огарева пока назвать не могут.

Капитальным ремонтом самотечного канализационного коллектора там занимается «Калугаоблводоканал».

- К сожалению, точных сроков завершения работ сейчас указать не сможем в связи со значительным количеством предварительных согласований, стесненными условиями при производстве работ, а также огромным количеством разнообразных подземных коммуникаций, - рассказали нам 18 ноября на предприятии. - Мы делаем всё от нас зависящее, чтобы работы были закончены в кратчайшие сроки.