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Авто и транспорт

В Калуге ограничили движение на улице Воронина

Но точных сроков завершения работ на участке между улицами Суворова и Огарева пока назвать не могут.
Дмитрий Ивьев
15:46 сегодня
0 596
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Капитальным ремонтом самотечного канализационного коллектора там занимается «Калугаоблводоканал».

- К сожалению, точных сроков завершения работ сейчас указать не сможем в связи со значительным количеством предварительных согласований, стесненными условиями при производстве работ, а также огромным количеством разнообразных подземных коммуникаций, - рассказали нам 18 ноября на предприятии. - Мы делаем всё от нас зависящее, чтобы работы были закончены в кратчайшие сроки.

Одна полоса закрыта для движения.
Одна полоса закрыта для движения.

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И что ФАС поможет?...

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