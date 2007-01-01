В Обнинске заработал новый светофор
В тестовом режиме его включили на перекрёстке Пионерского проезда и улицы Кутузова, сообщили 18 ноября в администрации города.
Перевод нового светофора из тестового в штатный режим работы запланирован до конца ноября.
- Светофорное регулирование данного перекрёстка повысит безопасность дорожного движения и поможет частично снять напряжение на более загруженных улицах, - заявили в администрации.
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