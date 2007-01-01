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В Обнинске заработал новый светофор

Дмитрий Ивьев

В тестовом режиме его включили на перекрёстке Пионерского проезда и улицы Кутузова, сообщили 18 ноября в администрации города.

Дмитрий Ивьев 372 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники