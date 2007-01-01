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Авто и транспорт

В Обнинске заработал новый светофор

В тестовом режиме его включили на перекрёстке Пионерского проезда и улицы Кутузова, сообщили 18 ноября в администрации города.
Дмитрий Ивьев
15:40 сегодня
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Перевод нового светофора из тестового в штатный режим работы запланирован до конца ноября.

- Светофорное регулирование данного перекрёстка повысит безопасность дорожного движения и поможет частично снять напряжение на более загруженных улицах, - заявили в администрации.

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