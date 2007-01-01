+2...+3 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт Бастрыкин заинтересовался проблемами с дорогами в Калужской области
Авто и транспорт

Бастрыкин заинтересовался проблемами с дорогами в Калужской области

К главе Следственного комитета России обратились жители села Госсортоучасток Малоярославецкого района.
Дмитрий Ивьев
14:04 сегодня
0 500
Фото: СК РФ.
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Около пяти лет назад там выделили участки под строительство для многодетных семей.

Но дороги там до сих пор не сделаны.

- Грунтовое полотно при выпадении осадков размывает, - подчеркнули в СК. - В результате проезд транспортных средств затруднен.

По поручению Бастрыкина калужские следователи начали проверку.

Новости по тегу
обнинск
Лента настроения
4 оценили
25%
0%
0%
0%
50%
25%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
M

русский мир

...
Общество
В Калуге ремонт дороги на Правом берегу утонул в разговорах чиновников и жителей
12:44 сегодня
1 1230
mrTJohn

Водитель конечно виноват, и он ответит. Но пешеходам от этого не легче, поэтому можно и посмотреть по сторонам, прежде чем переходить. Вроде опыта перехода дорог в 59 лет должно быть достаточно.

...
Происшествия
В Калуге женщину сбили ночью на улице Жукова
07:42 сегодня
1 1784
ILR

И что ФАС поможет?...

...
Авто и транспорт
В Калуге ограничили движение на улице Кирова
23:19 17.11
3 3052
Василёк

мы не рады что такая дичь происходит в 2024 году. Сколько можно поощрять издевательство над животными ?

...
Общество
Тигр из калужского экопарка наслаждается приближающейся зимой
21:37 17.11
1 3026
Александр KU

Крестьяне и холопы. У вас ещё есть на что купить хлеб (который стоит уже 70 рублей за буханку) и молоко по 100 рублей за литр? Не дело! Больше налогов, скоро введут битьё плетьями, а ещё говорили год семьи - больше похоже на год смерти.

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калужской области плата за капремонт вырастет на 15% с января 2025 года
20:13 17.11
8 4276
ajax

на манеже "Заря"

...
Спорт
«Калуга» завершила сезон поражением в игре с «Сибирью»
20:05 17.11
1 1252
VGA

Человек недавно узнал от чего бывают дети, теперь пытается выяснить - зачем нужен брак.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Сатья Дас в Калуге: «Дети бывают от секса, а не от брака»
20:02 17.11
3 4820
VGA

машины завершают проезд перекрестка в тот момент, когда пешеходам горит зеленый.

...
Происшествия
В Калуге пешехода сбили на улице Ленина
19:58 17.11
2 2492
VGA

Надо два дела заводить. Мошенничество и госизмена.

...
Происшествия
Мошенники украли у учительницы из Калужской области 400 тысяч рублей
19:50 17.11
1 2124
ниссан

ХЕРЬ ПОЛНАЯ

...
Благоустройство
В Калуге смонтировали вторую неоновую вывеску «Одежда»
18:31 17.11
5 3690
Афиша
«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
Новости компаний
eyJpdiI6ImFqdnRGOE4rNUIvTm03VHAxOXYwUEE9PSIsInZhbHVlIjoiczF5QWp3MU5yY3huejlMcDJ5QzZhQ0NGQzNVcENjNzVlNC8vbWR1TVQ3R3Z2THpOQjV2akVPNlRWQWFyanZscVoyajFPMzFORUp3UU1DK041TW9hSzhxM0hjeXNiL3h6Wm5tQWQxeHB5OTJFWi9pNmRseGNoUFhwY1BYb3Z3ZS90bU4zVCtiZlpFWTdwWU52L1FXUW83emluTUs4L25Sd0FDQ3N3OHFFbWMyQjhDTCtEUnk5alkzdHBxZGova3hNOWUvM2xBckx3TTVuam5CUnh2OWY3dnVpSXJDZDdtMm9YVklhODRtOG96NEZFWkNXblYrYThwL090MWpyc2JNYXpnbG4rcjZZVGtzVjAvZmNiVnduMHkwbHNrS3RXTnZJZEM1Y2JNcWdlcGo0MWp6VExLbG5vL1NjR0NHellMc2FEQk4vYWJyT25uRTR1UVFwWkZnK1AyWE52S3hxSGlTbnM5VWl3VkI3azNOOEZSZWQyeFkrQnp0QkxxaGVoZVF3aGxHV2F2ZlhubDFnTDZGdGk0NmY0Q09rTm1kTzQ0OUlNTkQwMnVtODExU2pIYjJ2WGI2cm8yeVNCNUI5cjcvam1IVEtGc3c0OSs5OHkxVkcrMzhScXNYejRtckdRdDVQbUE0SDZENlVmdkJsWXNMNGtuWWg2MGRpeWUveG01VzVnT0hDeUI1dUkxdDZ4dUQ4ejFDc1B0NElScFY3NU0zczlkK0Vza3U4OWdVRHh0M3ZCNXpGZkJUYUs2OG9MNTNiMFlwRXYxUTJPcFZmZktrSm4xcEoyVElYL1J0Mk1MRzNmRnJYeGdkMGw2M3BtV2hOaDU5QmdOQThSemJlSkh4YiIsIm1hYyI6IjcyNDVmOTNiZjU3YzczNjllNDZjMTU4OTZjYjU4OTExZGIxYjhmMDE5ODBhYjM1Y2Q0ZjRjOTQ1ZGM1MmU0NjYiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6Ilo4MnlveFY2NWZqdjRDYmZnUGhmTFE9PSIsInZhbHVlIjoicjllMStnYW42WVpSRUs3bFNkSkkzUjdwQXRocTJLclVrMzdPRzBGZ0luV0ZGejRScTZ0YnZ6SjdYOE1TVTFiczFWYllBYXlmZ3UzSHFhVWZ5MFBDSVA1YXNhNS81blBZMjJkQ2pTR1lveHgwWkp2Zkg3WE9adUdFa0IxN0FJNkxDYWRITVpiT05XTjFPZDdqc2pnSitmRTFUdmV5TlRZdEc4RjhvRTdhd1o4R29XL1F3T1FiYjlQRHZNTlRwTzh6OWgzVmNSa0k5OG9aMTFnR2Y4VW1mbXVYS1crWkRjZy9aM1A1dVZwWm5jTzJPWXJkVmFud3c2dy8zbUo2UXUvc2xCRU5FUVlZZ2VpdmpnUkN5Yi9lNHd6U3pjWEJma2NYdm1KRHlpNlFtNFVIZVYyYnZrUjVtVk9CUzk0TVBvdVFWOXZyNXZOSUd3NWpzQ3pwWGV1aDVGM01PaDhVbEpGMDljdmZTaHd0T3VsMmF3ck52ajFkdk9LcmRWYy9ZQ2Zrak9sOUZscTNSV09OVzNWWWhNSDh0YmtTOTVNQVN1cDJORERuaVYvUmFLN0JGUUx3djJXeFM2VnFrUzdiZVVtaiIsIm1hYyI6IjllY2MxZGJkYWNiY2JlODRjYTgyYzgxNGVhYjc3ZWMwZWFiMzMxMjQ0YmVjMGIzMDgzMzJhNjRkNmZmNTQ2MDciLCJ0YWciOiIifQ==
18+