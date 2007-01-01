Бастрыкин заинтересовался проблемами с дорогами в Калужской области
К главе Следственного комитета России обратились жители села Госсортоучасток Малоярославецкого района.
Около пяти лет назад там выделили участки под строительство для многодетных семей.
Но дороги там до сих пор не сделаны.
- Грунтовое полотно при выпадении осадков размывает, - подчеркнули в СК. - В результате проезд транспортных средств затруднен.
По поручению Бастрыкина калужские следователи начали проверку.
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