Бастрыкин заинтересовался проблемами с дорогами в Калужской области

К главе Следственного комитета России обратились жители села Госсортоучасток Малоярославецкого района.

Около пяти лет назад там выделили участки под строительство для многодетных семей.

Но дороги там до сих пор не сделаны.

- Грунтовое полотно при выпадении осадков размывает, - подчеркнули в СК. - В результате проезд транспортных средств затруднен.

По поручению Бастрыкина калужские следователи начали проверку.