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Авто и транспорт

В Калуге разрешили левые повороты в районе Синих мостов

После установки светофоров водители могут проехать с Глаголева на Путейскую и с Путейскую на Тарутинскую.
Дмитрий Ивьев
11:35 сегодня
0 548
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Ранее действовала временная схема движения.

Поворот с Путейской был разрешен только направо в сторону Глаголева.

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