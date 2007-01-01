548

В Калуге разрешили левые повороты в районе Синих мостов

Дмитрий Ивьев

После установки светофоров водители могут проехать с Глаголева на Путейскую и с Путейскую на Тарутинскую.

Дмитрий Ивьев 548 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники