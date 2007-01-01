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Новость дня Авто и транспорт

Что сейчас творится на Синих мостах в Калуге

На путепроводе недавно положили верхний слой асфальта.
Дмитрий Ивьев
14:00 сегодня
0 892
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Открыты перекрестки Тарутинской с Путейской, 2-м Городским проездом и Зерновой.

Также заработали светофоры и нанесена разметка.

А вот для пешеходов ограничения еще не сняли. В районе мостов пока продолжается обустройство тротуара.

Также подрядчик должен завершить благоустройство и убрать мусор.

Ожидается, что работы будут выполнены до конца года.

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И что ФАС поможет?...

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