Что сейчас творится на Синих мостах в Калуге
На путепроводе недавно положили верхний слой асфальта.
Открыты перекрестки Тарутинской с Путейской, 2-м Городским проездом и Зерновой.
Также заработали светофоры и нанесена разметка.
А вот для пешеходов ограничения еще не сняли. В районе мостов пока продолжается обустройство тротуара.
Также подрядчик должен завершить благоустройство и убрать мусор.
Ожидается, что работы будут выполнены до конца года.
Лента настроения
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь