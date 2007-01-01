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Авто и транспорт

В Калуге жалуются на интервалы автобуса №26

Сообщение на эту тему в понедельник, 18 ноября, появилось в официальном сообществе Правобережья в ВК.
Дмитрий Ивьев
11:31 сегодня
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- Сегодня автобус уехал в 10:15, следующий приехал только в 10:35, - написал местный житель. - 20 минут слишком большой интервал утром. На маршруте сегодня 10 автобусов. 4 из которых на конечной на Правом берегу. В город не едет никто из автобусов.

Ситуацию прокомментировали в управлении городского хозяйства:

- На маршруте сегодня работают 12 автобусов. С 10:00 у водителей начинаются обеды, интервал в это время - 18 минут. Количество автобусов и, следовательно, интервалы между ними соответствуют пассажиропотоку.

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Лента комментариев
mrTJohn

Водитель конечно виноват, и он ответит. Но пешеходам от этого не легче, поэтому можно и посмотреть по сторонам, прежде чем переходить. Вроде опыта перехода дорог в 59 лет должно быть достаточно.

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ILR

И что ФАС поможет?...

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Василёк

мы не рады что такая дичь происходит в 2024 году. Сколько можно поощрять издевательство над животными ?

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Александр KU

Крестьяне и холопы. У вас ещё есть на что купить хлеб (который стоит уже 70 рублей за буханку) и молоко по 100 рублей за литр? Не дело! Больше налогов, скоро введут битьё плетьями, а ещё говорили год семьи - больше похоже на год смерти.

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VGA

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