В Калуге жалуются на интервалы автобуса №26

Сообщение на эту тему в понедельник, 18 ноября, появилось в официальном сообществе Правобережья в ВК.

- Сегодня автобус уехал в 10:15, следующий приехал только в 10:35, - написал местный житель. - 20 минут слишком большой интервал утром. На маршруте сегодня 10 автобусов. 4 из которых на конечной на Правом берегу. В город не едет никто из автобусов.

Ситуацию прокомментировали в управлении городского хозяйства:

- На маршруте сегодня работают 12 автобусов. С 10:00 у водителей начинаются обеды, интервал в это время - 18 минут. Количество автобусов и, следовательно, интервалы между ними соответствуют пассажиропотоку.