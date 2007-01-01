В калужском автобусе появились места для поцелуев

Стикер кто-то наклеил рядом с задним рядом кресел в автобусе №34, который возит студентов в кампус Бауманского университета в Пучково.

- Вот ведь и снимать жалко, - прокомментировал ситуацию 16 ноября директор «Управления калужского троллейбуса» Вадим Витьков. – Вообще, я строго запрещаю водителям подобного рода самодеятельность в виде неуставных наклеечек, занавесочек и т.д. Муниципальный транспорт не «шоха» любимого тестя с жуком в янтаре на рычаге коробки передач, ковром с коллекцией значков на лобовухе и наклейкой а-ля «понять и простить». Но в этом случае - дилемма. Учитывая, что это 34 маршрут, возит в основном студентов на Кампус, такое место, чего там греха таить, имеет место быть. Вот и что теперь с этим делать? Оставишь - завтра ведь еще ширмочку повесят.

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