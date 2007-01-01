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Новость дня Авто и транспорт

В калужском автобусе появились места для поцелуев

Стикер кто-то наклеил рядом с задним рядом кресел в автобусе №34, который возит студентов в кампус Бауманского университета в Пучково.
Дмитрий Ивьев
10:33 сегодня
0 172
Фото: Вадим Витьков.
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- Вот ведь и снимать жалко, - прокомментировал ситуацию 16 ноября директор «Управления калужского троллейбуса» Вадим Витьков. – Вообще, я строго запрещаю водителям подобного рода самодеятельность в виде неуставных наклеечек, занавесочек и т.д. Муниципальный транспорт не «шоха» любимого тестя с жуком в янтаре на рычаге коробки передач, ковром с коллекцией значков на лобовухе и наклейкой а-ля «понять и простить». Но в этом случае - дилемма. Учитывая, что это 34 маршрут, возит в основном студентов на Кампус, такое место, чего там греха таить, имеет место быть. Вот и что теперь с этим делать? Оставишь - завтра ведь еще ширмочку повесят.

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Лента комментариев
Сталкер

Товарищ(тут другое слово конечно), Принят или будет принят закон о неповышении цен в условиях ЧС. Агрегатора оштрафовать на пару лямчиков, таксиста на кол прилюдно.

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kalugavip

Вы бы еще поближе отсняли место падения БПЛА 😡 закон для вас не писан???

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ILR

Тут даже Шапша бессилен - погода не позволит понаблюдать.🤕

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22:57 15.11
2 2050
Сплин

Зачем же так в открытую-то? Надо было сказать, что деревья больны, эти вырубим, новые потом как-нибудь посадим, а пока вот вам парковочка. Рабочая же схема.

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В Калуге аллею начали вырубать для организации парковки
21:47 15.11
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Александр Митюрников

Наши люди на (такси) на своей машине😞 в булочною ездят.

...
Общество
В Калуге взлетели цены на такси
20:51 15.11
3 4974
jumper

ДА ... ВЫ...ЧТО... ? В четверг в мало-спрос 200, а в пятницу в ПИК в 600 ? Возмутительно!, наказать!, отнять лицензию!, девушке назначьте прослушать курс введение в капитализм!

...
Общество
В Калуге взлетели цены на такси
20:09 15.11
3 4974
ajax

Диаспора отмажет... Вышлют на родину, а там - отпустят...

...
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Мигранта-убийцу нашли в больнице Калуги
19:09 15.11
1 4222
ajax

Молодцы, парни!

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18:57 15.11
1 778
Неместный..

Там понятно всё. Теперь на Тарутинскую можно с двух полос налево поворачивать с Зерновой. А вот с Путейской убрали, теперь там в одну полосу и собирается пробка.

...
Авто и транспорт
В Калуге поменяется схема движения на перекрестке улиц Тарутинской и Зерновой
16:48 15.11
2 9938
ajax

Не указан автор снимка - непорядок! Почему??? Хотел бы спросить у него: почему неправильно выбраны настройки ф/камеры? СНИМОК -ТЕМНОВАТ. Для сайта еженедельника - не годится!

...
Спорт
Калужане стали вторыми на чемпионате России по микрофутзалу
16:22 15.11
2 1140
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