В Калуге поменяется схема движения на перекрестке улиц Тарутинской и Зерновой

Там завершаются работы по модернизации светофоров, рассказали 15 ноября в управлении городского хозяйства.

Ехать по Тарутинской до перекрестка с Зерновой в сторону Синих мостов можно будет по двум полосам. Правая предназначена для движения прямо. Левая - для поворота налево на Зерновую. За перекрестком ехать прямо можно по двум полосам.

Движение по Тарутинской от Синих мостов до перекрестка с Зерновой предусмотрено по трем полосам. Правая предназначена для правого поворота на Зерновую. Центральная и левая полосы - для движения прямо. За пересечением с Зерновой будет две полосы.

На Зерновой перед перекрестком с Тарутинской будет три полосы. Правая – для поворота направо, центральная и левая полосы - для левого поворота.

В управлении городского хозяйства попросили калужских водителей соблюдать дистанцию и скоростной режим.