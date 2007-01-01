В Калуге ремонт улицы Мичурина остановился из-за погоды

Дорожники ждут подходящих условий, чтобы положить новый асфальт.

Жалоба на состояние дорожного покрытия появилась в соцсетях в пятницу, 15 ноября:

- Многие люди давно жаловались на то, что в асфальте дыры и ямы. Единственное, что сделали городские власти, это срезали верхний слой старого асфальта и на этом все и закончилось, на этом ремонт закончился, бросили в таком виде.

- Участок не бросали, сейчас работы временно приостановлены из-за погоды, потому что укладка при выпадении осадков является нарушением технологии, - заявили в городской управе. - Как только погодные условия наладятся, будет уложен верхний слой асфальта.