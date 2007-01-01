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В Калужской области создали штаб по реконструкции трассы М3 «Украина»

Дмитрий Ивьев

Работы запланированы на 60-километровом участке в нашем регионе, а также в Московской области.

Дмитрий Ивьев 616 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники