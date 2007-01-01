В Калужской области создали штаб по реконструкции трассы М3 «Украина»
Работы запланированы на 60-километровом участке в нашем регионе, а также в Московской области.
На территории Калужской области дорога преобразится на участке в 38 километров.
В четверг, 14 ноября, губернатор Владислав Шапша провел совещание вместе с председателем правления Госкомпании «Автодор» Вячеславом Петушенко.
- По моему поручению создан рабочий штаб, который оперативно будет решать все возникающие вопросы, - рассказал Шапша.
Завершить реконструкцию планируется к 2026 году. Дорогу расширят до 4-6 полос.
По словам губернатора, проект реконструкции открывает новые возможности для развития экономики региона.
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