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Главная Новости Авто и транспорт В Калужской области создали штаб по реконструкции трассы М3 «Украина»
Авто и транспорт

В Калужской области создали штаб по реконструкции трассы М3 «Украина»

Работы запланированы на 60-километровом участке в нашем регионе, а также в Московской области.
Дмитрий Ивьев
09:27 сегодня
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На территории Калужской области дорога преобразится на участке в 38 километров.

В четверг, 14 ноября, губернатор Владислав Шапша провел совещание вместе с председателем правления Госкомпании «Автодор» Вячеславом Петушенко.

- По моему поручению создан рабочий штаб, который оперативно будет решать все возникающие вопросы, - рассказал Шапша.

Завершить реконструкцию планируется к 2026 году. Дорогу расширят до 4-6 полос.

По словам губернатора, проект реконструкции открывает новые возможности для развития экономики региона.

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