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Новость дня Авто и транспорт

Машины с улиц Калуги будут убирать два новых эвакуатора

Предстоящей зимой власти города планируют активнее вывозить транспорт, который стоит под запрещающими знаками и мешает уборке.
Дмитрий Ивьев
16:53 сегодня
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Об этом 14 ноября в эфире радио «Комсомольская правда-Калуга» рассказал первый заместитель городского головы Александр Серяков.

Использовавшаяся ранее техника пришла в негодность. Поэтому в последнее время эвакуаторы не видели на улицах Калуги.

- Время затишья работы службы эвакуации мы потратили на ее создания с нуля, - заявил Серяков. - Теперь этим будут заниматься не «Калугаспецавтодор», а транспортники – МУП «Управление калужского троллейбуса», где есть цеха, есть база, есть оборотные средства, всё необходимое есть. Мы заключили контракт на покупку двух новых эвакуаторов. Их будет достаточно для работы в городе. В середине декабря мы ожидаем их отгрузку в городе. И незамедлительно приступим к работе. Я думаю, калужане быстро заметят эту технику. И все-таки будут соблюдать правила дорожного движения. Как не очень хочется проснуться утром и из окна не увидеть собственную машину. Да еще штраф потом заплатить.

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