В Обнинске закроют сквозной проезд в районе перекрестка Маркса и Королева
Автомобили больше не смогут двигаться у дома №44 на проспекте Маркса, сообщили 14 ноября в администрации города.
- Соответствующее решение принято Комиссией по обеспечению безопасности дорожного движения по многочисленным обращениям жителей 32 микрорайона, - говорится в комментарии чиновников. - Данный вопрос неоднократно рассматривался на Комиссии, в том числе с участием Госавтоинспекции, депутатов Обнинского городского Собрания, председателя ТОС 32 мкрн., представителей Совета дома.
Работы по перекрытию сквозного проезда выполнят до 20 декабря.
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