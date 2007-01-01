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В Обнинске закроют сквозной проезд в районе перекрестка Маркса и Королева

Дмитрий Ивьев

Автомобили больше не смогут двигаться у дома №44 на проспекте Маркса, сообщили 14 ноября в администрации города.

Дмитрий Ивьев 482 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники