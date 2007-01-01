Городской голова Калуги проехал на новом автобусе
В четверг, 14 ноября, Дмитрий Денисов проехал по 97 маршруту на новом ЛиАЗе, который недавно закупили для областной столицы.
- Коллеги отчитались, что интервал движения на северном направлении в час пик сейчас не больше 5 минут, - заявил Денисов. - Поручил продолжать регулярный мониторинг и следить за тем, чтобы интервалы были максимально удобны для пассажиров.
Новые автобусы поставили на северные маршруты № 91 и №97.
Лента настроения
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь