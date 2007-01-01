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Городской голова Калуги проехал на новом автобусе

Дмитрий Ивьев

В четверг, 14 ноября, Дмитрий Денисов проехал по 97 маршруту на новом ЛиАЗе, который недавно закупили для областной столицы.

Дмитрий Ивьев 794 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники