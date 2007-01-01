Две новые дороги строят в Обнинске
Работы ведутся в Заовражье.
На улице Глазанова появится новый 460-метровый участок, который соединит бульвар Антоненко и улицу Борисоглебскую.
А на улице Поленова строится 70 метров от улицы Славского до улицы Глазанова.
- Сейчас проводятся работы по укладке асфальта, подготовке траншей и бетонированию фундаментов опор для линий наружного освещения и другие, - рассказали 14 ноября в администрации города.
Работы должны быть выполнены к началу декабря.
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