Две новые дороги строят в Обнинске

Работы ведутся в Заовражье.

На улице Глазанова появится новый 460-метровый участок, который соединит бульвар Антоненко и улицу Борисоглебскую.

А на улице Поленова строится 70 метров от улицы Славского до улицы Глазанова.

- Сейчас проводятся работы по укладке асфальта, подготовке траншей и бетонированию фундаментов опор для линий наружного освещения и другие, - рассказали 14 ноября в администрации города.

Работы должны быть выполнены к началу декабря.