В Калуге асфальт начал разваливаться через день после укладки

Об этом сообщил житель 1-го переулка Пестеля.

По его словам, новое покрытие положили 9 ноября, а уже на следующий день около дома №85 к.2 в четырех местах наблюдались повреждения, которые вскоре приведут к появлению новых ям.

- Работы еще не приняты, - прокомментировали ситуацию 13 ноября в городской управе. - Специалисты вместе с подрядчиком проверят ремонт и будут устранять все замечания.