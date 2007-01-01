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Новость дня Авто и транспорт

На улице Чижевского в Калуге проведут только частичный ремонт

Основные работы запланированы на следующий год, сообщили 13 ноября в городской управе.
Дмитрий Ивьев
12:21 сегодня
0 902
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Напомним, на прошлой неделе там начали снимать верхний слой асфальта, но водители жалуются на текущую ситуацию.

- От Ленина до Московской начали класть асфальт посередине, а края будут уложены или нет? – задается вопросом местный житель. - Выезд с Чижевского на Московскую - полный трындец.

Вот что на жалобу заявили в городской управе:

- В этом году на Чижевского мы нацелены в первую очередь на обеспечение комфортного движения транспортных средств и это не полноценный ремонт дороги, поэтому будут выполнены работы только по прямому ходу. А уже в следующем году планируется полноценный ремонт дороги.

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