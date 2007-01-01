В Калуге уже год не могут отремонтировать дамбу

Местные жители продолжают жаловаться на ситуацию в деревне Верхняя Вырка.

Дамбу там огородили кучами песка еще в 2023 году. Но никаких работ до сих пор не проведено.

Не установлены и соответствующие дорожные знаки.

В среду, 13 ноября, ситуацию прокомментировали в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области:

- Дамба состоит из мостовой и водопропускной части. К ремонту водопропускной части приступить невозможно без демонтажа и последующего ремонта мостовой части сооружения. К сожалению, определить сроки проведения ремонта и открытия движения в настоящее время не представляется возможным, так как идет судебное разбирательство. По вопросу технических особенностей перекрытия дорожного движения и содержания дороги попросим прокомментировать коллег из профильного ведомства.