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В Калуге начали ремонтировать улицу Родниковую

Дмитрий Ивьев

В среду, 13 ноября, там снимают верхний слой асфальта, сообщили в городской Думе.

Дмитрий Ивьев 508 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники