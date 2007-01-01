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Авто и транспорт

В Калуге начали ремонтировать улицу Родниковую

В среду, 13 ноября, там снимают верхний слой асфальта, сообщили в городской Думе.
Дмитрий Ивьев
11:37 сегодня
0 508
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Водителей просят быть внимательными на этом участке.

Когда планируется уложить новое покрытие, пока не уточняется.

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mrTJohn

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