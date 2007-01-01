В Жуковском районе жалуются на проблемы с транспортом

Местная жительница рассказала о сбоях в работе автобусов на маршруте Обнинск - Курилово.

- Данный маршрут стал выполнять только два рейса: 8:10 из деревни Маринки, 16:30 - из Обнинска. Что за издевательство над людьми? Как людям добираться до больницы, учебы, работы? Жителям Маринки больше не на чем добираться до Обнинска.

В среду, 13 ноября, ситуацию прокомментировали в администрации Жуковского района:

- По информации директора транспортной компании, рейсы действительно отсутствовали из-за поломки транспорта. С сегодняшнего дня рейсы выполняются согласно установленному расписанию.