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Авто и транспорт

В Жуковском районе жалуются на проблемы с транспортом

Местная жительница рассказала о сбоях в работе автобусов на маршруте Обнинск - Курилово.
Дмитрий Ивьев
11:10 сегодня
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Фото: Яндекс.Карты.
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- Данный маршрут стал выполнять только два рейса: 8:10 из деревни Маринки, 16:30 - из Обнинска. Что за издевательство над людьми? Как людям добираться до больницы, учебы, работы? Жителям Маринки больше не на чем добираться до Обнинска.

В среду, 13 ноября, ситуацию прокомментировали в администрации Жуковского района:

- По информации директора транспортной компании, рейсы действительно отсутствовали из-за поломки транспорта. С сегодняшнего дня рейсы выполняются согласно установленному расписанию.

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