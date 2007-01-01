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Авто и транспорт

Завершилось строительство дороги Обнинск – Кабицино – Лапшинка

Четырехполосная дорога появилась в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», рассказали 13 ноября в министерстве строительства и ЖКХ Калужской области. 
Дмитрий Ивьев
09:25 сегодня
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Протяженность нового участка – около километра.

Вдоль дороги обустроили тротуары и велодорожку.

На пересечениях с улицей Университетской и проектируемой улицей в Боровском районе обустроены два перекрестка с круговым движением.

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