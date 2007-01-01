164

Завершилось строительство дороги Обнинск – Кабицино – Лапшинка

Дмитрий Ивьев

Четырехполосная дорога появилась в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», рассказали 13 ноября в министерстве строительства и ЖКХ Калужской области.

Дмитрий Ивьев 164 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники