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Новость дня Авто и транспорт

В Калуге срезали асфальт на улице Мичурина

Верхний слой покрытия сняли во вторник, 12 ноября.
Дмитрий Ивьев
09:04 сегодня
0 308
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Теперь власти обещают положить там новый асфальт.

Но дата проведения работ пока не называется.

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