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Авто и транспорт

На двух улицах Обнинска поменяют асфальт

Работы на проспекте Ленина планируется провести до 1 декабря, сообщили в понедельник на городской планерке.
Дмитрий Ивьев
13:55 сегодня
0 338
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Также до начала зимы должны привести в порядок проспект Маркса.

На каких именно участках будут вестись работы, пока не уточняется.

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Лента комментариев
Ozzz1971

....деньги надо списать к новому году,поэтому засуетились.

...
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В Калуге продолжают ремонтировать дороги, пока позволяет погода
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mrTJohn

Вот тебе и традиционные ценности...

...
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mrTJohn

Пацан к успеху шёл. Но не дошёл, не фортануло.

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1 914
maks17

Это они ( водители ) еще не ездили в сторону ул. Горького, особенно по нечетной стороне домов...

...
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В Калуге отремонтируют улицу Мичурина
11:49 сегодня
1 1052
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

А что касаемо Ивана Великого, то всем этим вашим пшиковым комментариям грош цена, ибо не зная истории нельзя судить никого, кроме самих себя.

...
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12 ноября в Калуге открыли памятник Ивану III
11:48 сегодня
11 6148
urii

Я не знаю откуда это фото, в 11ч30м ничего подобного там не было. Копают во дворе по ул. Клюквина 3. Так,что уважаемый ДМИТРИЙ ИВЬЕВ прежде чем что-то публиковать убедитесь в достоверности.

...
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В Калуге начали асфальтировать улицу Платова
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1 676
Shurez
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11:33 сегодня
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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Некому Meshootka (я догадываюсь, что это очень активная женщина, как здесь , так и во всех ее дай Бог домашних делах, надо бы знать, тем более, что у неё уже взрослые отроки, что слово «мишутка» на английском языке звучит совсем по-другому, а именно - tedde bear? но уж никак не , ну сами знаете как она себя величает, и тем не менее я нисколько не принижаю её достойный, а иногда и юмористичный взгляд на нашу нормальную (а не так как некоторые пишут провальную действительность.

...
Общество
12 ноября в Калуге открыли памятник Ивану III
11:25 сегодня
11 6148
colorkaluga

Собаки среагировали на появление другой собаки. Они не проявляли агрессию, не нападали, виляли хвостами... Мои дети умеют обращаться с собаками и правильно вести себя при появлении незнакомых животных.

...
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11:17 сегодня
5 3494
АлександрГ

Вчера по телефону в 4-й аптеке ответили,что льготных лекарств для инвалидов 3-й группы до следующего года не будет (инфаркт)

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