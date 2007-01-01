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В Обнинске завершилось строительство новой дороги

Дмитрий Ивьев

Двухполосный участок от пересечения с улицей Владимира Малых до улицы Табулевича протяженностью 976 метров построен в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Дмитрий Ивьев 764 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники