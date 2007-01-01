В Обнинске завершилось строительство новой дороги
Двухполосный участок от пересечения с улицей Владимира Малых до улицы Табулевича протяженностью 976 метров построен в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».
Каждая полоса шириной в три метра.
Также обустроены велодорожка и тротуар, сообщили 12 ноября в министерстве строительства и ЖКХ Калужской области.
Новая улица Левитана ведет к жилым домам микрорайона «Заовражье».
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