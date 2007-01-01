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Авто и транспорт

В Обнинске завершилось строительство новой дороги

Двухполосный участок от пересечения с улицей Владимира Малых до улицы Табулевича протяженностью 976 метров построен в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».
Дмитрий Ивьев
11:11 сегодня
0 764
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Каждая полоса шириной в три метра.

Также обустроены велодорожка и тротуар, сообщили 12 ноября в министерстве строительства и ЖКХ Калужской области.

Новая улица Левитана ведет к жилым домам микрорайона «Заовражье».

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калужская область
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Лента комментариев
Ozzz1971

....деньги надо списать к новому году,поэтому засуетились.

...
Общество
В Калуге продолжают ремонтировать дороги, пока позволяет погода
13:41 сегодня
1 782
mrTJohn

Вот тебе и традиционные ценности...

...
Общество
В Обнинске в раздел имущества супругов пришлось вмешаться приставам
13:01 сегодня
1 626
mrTJohn

Пацан к успеху шёл. Но не дошёл, не фортануло.

...
Криминал
Житель Калуги хранил в гараже больше 1000 литров спиртного
13:00 сегодня
1 914
maks17

Это они ( водители ) еще не ездили в сторону ул. Горького, особенно по нечетной стороне домов...

...
Авто и транспорт
В Калуге отремонтируют улицу Мичурина
11:49 сегодня
1 1052
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

А что касаемо Ивана Великого, то всем этим вашим пшиковым комментариям грош цена, ибо не зная истории нельзя судить никого, кроме самих себя.

...
Общество
12 ноября в Калуге открыли памятник Ивану III
11:48 сегодня
11 6148
urii

Я не знаю откуда это фото, в 11ч30м ничего подобного там не было. Копают во дворе по ул. Клюквина 3. Так,что уважаемый ДМИТРИЙ ИВЬЕВ прежде чем что-то публиковать убедитесь в достоверности.

...
Авто и транспорт
В Калуге начали асфальтировать улицу Платова
11:34 сегодня
1 676
Shurez
...
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Калужанка устроила два пьяных ДТП
11:33 сегодня
1 1798
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Некому Meshootka (я догадываюсь, что это очень активная женщина, как здесь , так и во всех ее дай Бог домашних делах, надо бы знать, тем более, что у неё уже взрослые отроки, что слово «мишутка» на английском языке звучит совсем по-другому, а именно - tedde bear? но уж никак не , ну сами знаете как она себя величает, и тем не менее я нисколько не принижаю её достойный, а иногда и юмористичный взгляд на нашу нормальную (а не так как некоторые пишут провальную действительность.

...
Общество
12 ноября в Калуге открыли памятник Ивану III
11:25 сегодня
11 6148
colorkaluga

Собаки среагировали на появление другой собаки. Они не проявляли агрессию, не нападали, виляли хвостами... Мои дети умеют обращаться с собаками и правильно вести себя при появлении незнакомых животных.

...
Общество
Горуправа Калуги прокомментировала проблему с собаками на набережной
11:17 сегодня
5 3494
АлександрГ

Вчера по телефону в 4-й аптеке ответили,что льготных лекарств для инвалидов 3-й группы до следующего года не будет (инфаркт)

...
Общество
Бастрыкин заинтересовался жалобами на нехватку лекарств в Калуге
09:38 сегодня
1 1784
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