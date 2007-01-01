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Главная Новости Авто и транспорт В Калуге начали асфальтировать улицу Платова
Авто и транспорт

В Калуге начали асфальтировать улицу Платова

Работы начались на участке между улицами Клюквина и Моторной, рассказали 11 ноября в управлении ЖКХ.
Дмитрий Ивьев
09:29 сегодня
0 138
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Ранее там проходила замена теплотрасс.

Сроки окончания работ пока не называются.

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Лента комментариев
colorkaluga

Что Вы истерите то, вместе с автором видео? Видео смотрели? Собаки стоят на границе "своей" территории, машут хвостом... Никто никуда не пытается подойти... По Вашей логике, и людей, которые не очень добро посмотрели в Вашу сторону, нужно сразу уничтожать физически...

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16:59 11.11
3 3230
Марина Папкова

Надеюсь люди напишут комментарии после прочтения. Интересно почитать обратую связь по поводу статьи)))

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16:59 11.11
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Василёк

так же там и собачники своих питомцев считают возможным с поводка спускать. К ним нужно более жесткие меры применять.

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бирки повесили и что дальше ? А кто кормить будет животных ?

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Комова в садовники!

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1 2392
alexb82

Наши власти не будут действовать до тех пор пока насмерть кого то не загрызут, такие преценденты уже есть в России. Только физическое устранение.

...
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Горуправа Калуги прокомментировала проблему с собаками на набережной
12:53 11.11
3 3230
ILR

Да вряд ли кто-то будет публиковать подобное. Все эти цифры сразу вскроются и будет видна их "работа" .

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