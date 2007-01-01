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Главная Новости Авто и транспорт В Калуге разметку на Синих мостах нанесут 12 ноября
Авто и транспорт

В Калуге разметку на Синих мостах нанесут 12 ноября

Об этом сообщил на планерке руководитель городского управления капитального строительства Михаил Шубин.
Дмитрий Ивьев
16:00 сегодня
0 782
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Также продолжается работа по благоустройству.

Готовится к запуску светофор на перекрестке улиц Тарутинской и Зерновой.

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Лента комментариев
colorkaluga

Что Вы истерите то, вместе с автором видео? Видео смотрели? Собаки стоят на границе "своей" территории, машут хвостом... Никто никуда не пытается подойти... По Вашей логике, и людей, которые не очень добро посмотрели в Вашу сторону, нужно сразу уничтожать физически...

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16:59 сегодня
3 2498
Марина Папкова

Надеюсь люди напишут комментарии после прочтения. Интересно почитать обратую связь по поводу статьи)))

...
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16:59 сегодня
1 1642
Василёк

так же там и собачники своих питомцев считают возможным с поводка спускать. К ним нужно более жесткие меры применять.

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1 1948
Василёк

бирки повесили и что дальше ? А кто кормить будет животных ?

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Василёк

не стоит благодарности

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Василёк

закопают - снегом ! 🤫

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Meshootka

Комова в садовники!

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15:38 сегодня
1 1474
alexb82

Наши власти не будут действовать до тех пор пока насмерть кого то не загрызут, такие преценденты уже есть в России. Только физическое устранение.

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Общество
Горуправа Калуги прокомментировала проблему с собаками на набережной
12:53 сегодня
3 2498
ILR

Да вряд ли кто-то будет публиковать подобное. Все эти цифры сразу вскроются и будет видна их "работа" .

...
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