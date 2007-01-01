В Калуге ликвидируют часть платной парковки на улице Кирова

Места для машин уберут у торгового центра «Рио» на перекрестке с улицей Герцена.

Как сообщили в управлении городского хозяйства, там освободят полосу для общественного транспорта.

Ранее водители не раз жаловались на пробки в этом месте, где правая полоса запаркована, а прямо можно ехать только по одной.

Сейчас на Кирова меняют асфальт. После этого подрядчик переставит бордюры.