В Калуге ликвидируют часть платной парковки на улице Кирова
Места для машин уберут у торгового центра «Рио» на перекрестке с улицей Герцена.
Как сообщили в управлении городского хозяйства, там освободят полосу для общественного транспорта.
Ранее водители не раз жаловались на пробки в этом месте, где правая полоса запаркована, а прямо можно ехать только по одной.
Сейчас на Кирова меняют асфальт. После этого подрядчик переставит бордюры.
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