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Главная Новости Авто и транспорт В Калуге ликвидируют часть платной парковки на улице Кирова
Новость дня Авто и транспорт

В Калуге ликвидируют часть платной парковки на улице Кирова

Места для машин уберут у торгового центра «Рио» на перекрестке с улицей Герцена.
Дмитрий Ивьев
08:53 сегодня
1 2676
Фото: Яндекс.Карты.
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Как сообщили в управлении городского хозяйства, там освободят полосу для общественного транспорта.

Ранее водители не раз жаловались на пробки в этом месте, где правая полоса запаркована, а прямо можно ехать только по одной.

Сейчас на Кирова меняют асфальт. После этого подрядчик переставит бордюры.

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Всего: 1 комментарий
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Лента комментариев
ILR

Да вряд ли кто-то будет публиковать подобное. Все эти цифры сразу вскроются и будет видна их "работа" .

...
Общество
Владислав Шапша рассказал о выполнении 90% наказов калужан
11:57 сегодня
2 664
дядя саша 1

Почему нельзя сделать каток в гостинных дворах и не переделыват его каждый год, тем болеее онтам уже был, но зачем-то его разобрали?

...
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В Калуге засыпали песком площадь Старый Торг
11:54 сегодня
1 1296
Demarco

По-вашему ядерная ракета хранилась в одном из гаражей в Сосенском? )))

...
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В Калужской области уничтожили семь беспилотников
10:31 сегодня
5 4354
harier

По-вашему ядерная ракета хранилась в одном из гаражей в Сосенском? )))

...
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В Калужской области уничтожили семь беспилотников
10:02 сегодня
5 4354
Василёк

а где список посмотреть, чтобы с результатами сравнить ?

...
Общество
Владислав Шапша рассказал о выполнении 90% наказов калужан
09:59 сегодня
2 664
Василёк

а какая погода должна быть по госту для укладки асфальта - журналисты не хотят уточнить ?

...
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В Калуге начали асфальтировать улицу Кирова
09:23 сегодня
1 1318
Геннадич

Шо, опять? 😃

...
Авто и транспорт
В Калуге ликвидируют часть платной парковки на улице Кирова
09:12 сегодня
1 2654
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

послали сигналы 😃 в каком месте посылали ?

...
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07:51 сегодня
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mrTJohn

при обнаружении обломов

...
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В Калужской области уничтожили семь беспилотников
07:48 сегодня
5 4354
Василёк

опозиционный кп 40 😃 а что не дошли проведать перекрытый проход по улице богородицкой ? там не далеко было. а воз и ныне там.

...
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