В Калуге 30 новых автобусов отправят на северные маршруты

Больше всего нового транспорта появится на маршруте №97 – пять единиц, сообщил на планерке в горуправе начальник УКТ Вадим Витьков.

На девятый маршрут добавят четыре единицы транспорта. На все другие – по три для резерва.

Напомним, ранее стало известно, что для города купили в лизинг еще 30 ЛиАЗов. Каждый может вместить до 110 пассажиров.

В автобусах установлены валидаторы для оплаты проезда. Такие же в январе должны смонтировать ив транспорте, который ездит по маршруту №95.