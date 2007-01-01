В Калуге асфальт кладут в снег и лужи
Во вторник, 5 ноября, в редакцию обратился наш читатель с улицы Постовалова.
- Вчера выпал снег, и началось асфальтирование улицы Постовалова, - сообщил он редакции. - Кладут асфальт прямо в лужи и на снег со льдом. Это разве по технологии? Хотя сам асфальт сняли ещё 20 сентября.
По словам нашего читателя, в первой половине дня вторника работы продолжились, но остановились ближе к обеду.
- Рабочие сказали, асфальт ждут, - написал наш читатель, сопроводив свои слова фото и видео работающей техники.
Ситуацию прокомментировали в управлении городского хозяйства:
- Вчера укладывался выравнивающий слой в количестве двух машин, предварительно основание было почищено и подготовлено.
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