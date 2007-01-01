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Новость дня Авто и транспорт

В Калуге камеры скорости установят на Гагаринском мосту и дамбе Яченского водохранилища

Дмитрий Ивьев
12:22 сегодня
0 1422
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Такое решение городские власти приняли после двух массовых ДТП, которые произошли 30 октября и 4 ноября.

- Другого варианта я не вижу, - заявил во вторник на планерке городской голова Дмитрий Денисов. - Именно нарушение скоростного режима является зачастую причиной ДТП.

Также эти участки начнут обрабатывать реагентами, если температура опустится ниже +3 градусов.

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Лента комментариев
mrTJohn

То ли ещё будет. Ведь нас из каждого утюга учат защищать традиционные семейные ценности именно так.

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VGA

На самом деле к 2030 году, но журналистам КП40...

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elisei

Сейчас как всегда белый дом,и парковку,всю территорию вылижут до блеска,а потом остатки от снега дождем смоет,и они посыпят песком😁,и скажут мы почистили город

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