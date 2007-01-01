В Калуге камеры скорости установят на Гагаринском мосту и дамбе Яченского водохранилища

Такое решение городские власти приняли после двух массовых ДТП, которые произошли 30 октября и 4 ноября.

- Другого варианта я не вижу, - заявил во вторник на планерке городской голова Дмитрий Денисов. - Именно нарушение скоростного режима является зачастую причиной ДТП.

Также эти участки начнут обрабатывать реагентами, если температура опустится ниже +3 градусов.