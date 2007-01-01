В Калуге назвали сроки асфальтирования улицы Чижевского

На прошлой неделе там открыли для движения участок между улицами Ленина и Московской.

Но ямы пока просто засыпаны щебнем.

Работы на Чижевского обещают начать уже на днях. Первым делом там снимут верхний слой асфальта, рассказал 5 ноября на планерке в городской управе первый заместитель городского головы Александр Серяков.

Новое покрытие там планируют положить в течение двух-трех недель – до конца ноября.