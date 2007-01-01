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Главная Новости Авто и транспорт В Калуге назвали сроки асфальтирования улицы Чижевского
Новость дня Авто и транспорт

В Калуге назвали сроки асфальтирования улицы Чижевского

На прошлой неделе там открыли для движения участок между улицами Ленина и Московской.
Дмитрий Ивьев
09:28 сегодня
0 552
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Но ямы пока просто засыпаны щебнем.

Работы на Чижевского обещают начать уже на днях. Первым делом там снимут верхний слой асфальта, рассказал 5 ноября на планерке в городской управе первый заместитель городского головы Александр Серяков.

Новое покрытие там планируют положить в течение двух-трех недель – до конца ноября.

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Лента комментариев
Василёк

выражение недовольства - весьма суровое и действенное наказание. зачем же так жестко.

...
Общество
Горуправа Калуги получила первый упрек от Шапши за неготовность к уборке тротуаров зимой
15:32 05.11
2 2400
Shurez

не менее 200 тысяч гектаров сельскохозяйственной земли к 2023 году...

...
Общество
Калужская область планирует ввести в оборот 200 тысяч гектаров сельхозземли
15:14 05.11
1 1444
Shurez

Очевидно – волшебный пинок нужен для того, чтобы начать, наконец, что-то делать – то, что делать нужно, но не хочется...

...
Общество
Горуправа Калуги получила первый упрек от Шапши за неготовность к уборке тротуаров зимой
14:34 05.11
2 2400
mik27

Сейчас зато никакой митинг не провести- сразу посадят.

...
Общество
5 ноября в Калуге прошел шумный митинг
11:10 05.11
3 7606
mik27

90е по сравнению с негодняшним временем как раз поспокойнее будут.

...
Криминал
В Калужской области задержали мужчину за расстрел спортсмена в лихие 90-е
11:09 05.11
1 2252
best85

Ну да,в пустыне живём (( А других проблем нет? Детям на лечение по 200 рублей собираем.

...
Праздники
Для Калуги закупили 20 новогодних елок за 6,1 миллиона рублей
09:17 05.11
2 2584
ajax

Слава КПСС, отодвинули от темы спорта девушку, а то бы читали очередной опус на 5 листах про мучения местных игроков! Другой автор - иной подход. Нечего читать про местных мячепинателей. Пока - нечего!

...
Спорт
Магия цифр: третьего числа «Ленинградец» забил «Калуге» три мяча, один из которых стал трехсотым голом клуба
21:59 04.11
1 1694
ajax

У этого автора "ляпы" - обычное дело.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Почему затянулась реставрация дома под калужский Эрмитаж
21:13 04.11
4 5436
VGA

Капали траншею

...
Статьи, аналитика, репортажи
Почему затянулась реставрация дома под калужский Эрмитаж
17:23 04.11
4 5436
Василёк

и в чем выражено это "преимущество" ? то что им можно будет в трех очередях вместо одной стоять ? так в каждой аптеке должно быть.

...
Общество
Старикам тут место: одна калужская аптека будет обслуживать преимущественно льготников
14:34 04.11
1 3368
Афиша
«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
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