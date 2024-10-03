В Калуге платную парковку расширят 2 ноября

Подготовить все к 1 ноября, как ранее заявляли в городской управе, не успели.

На улицах, где парковка станет платной, нанесли разметку и повесили информационные таблички с данными о способах оплаты. Однако автомобильные знаки, предупреждающие о платной парковке, по состоянию на вечер пятницы не установлены.

При этом появилось официальное сообщение на сайте парковочного пространства Калуги:

- В связи с вступлением в силу Постановления Городской Управы города Калуги от 03.10.2024 года № 317-П "Об утверждении мест расположения платных городских парковок на территории муниципального образования «Город Калуга»" сообщаем вам, что с 02.11.2024 г. будут введены в эксплуатацию новые парковочные места в зонах 305, 306, 307

Напомним, платную парковку расширят на следующие участки: