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Новость дня Авто и транспорт

В Калуге платную парковку расширят 2 ноября

Подготовить все к 1 ноября, как ранее заявляли в городской управе, не успели.
Дмитрий Ивьев
22:04 сегодня
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На улицах, где парковка станет платной, нанесли разметку и повесили информационные таблички с данными о способах оплаты. Однако автомобильные знаки, предупреждающие о платной парковке, по состоянию на вечер пятницы не установлены.

При этом появилось официальное сообщение на сайте парковочного пространства Калуги:

- В связи с вступлением в силу Постановления Городской Управы города Калуги от 03.10.2024 года № 317-П "Об утверждении мест расположения платных городских парковок на территории муниципального образования «Город Калуга»" сообщаем вам, что с 02.11.2024 г. будут введены в эксплуатацию новые парковочные места в зонах 305, 306, 307

Напомним, платную парковку расширят на следующие участки:

  • ул. Дзержинского (от Баумана до Николо-Козинской),
  • ул. Достоевского (от Плеханова до Московской),
  • ул. Циолковского (от Королева до Большевиков),
  • ул. Гагарина (от сквера Мира до Королева),
  • ул. Театральная (от Дзержинского до Дарвина),
  • ул. Плеханова (от Достоевского до Дзержинского и от Суворова до Огарева),
  • ул. Королева (от Гагарина до Баумана),
  • пер. Кирова (между Кирова и Суворова).

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