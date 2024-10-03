В Калуге платную парковку расширят 2 ноября
Подготовить все к 1 ноября, как ранее заявляли в городской управе, не успели.
На улицах, где парковка станет платной, нанесли разметку и повесили информационные таблички с данными о способах оплаты. Однако автомобильные знаки, предупреждающие о платной парковке, по состоянию на вечер пятницы не установлены.
При этом появилось официальное сообщение на сайте парковочного пространства Калуги:
- В связи с вступлением в силу Постановления Городской Управы города Калуги от 03.10.2024 года № 317-П "Об утверждении мест расположения платных городских парковок на территории муниципального образования «Город Калуга»" сообщаем вам, что с 02.11.2024 г. будут введены в эксплуатацию новые парковочные места в зонах 305, 306, 307
Напомним, платную парковку расширят на следующие участки:
- ул. Дзержинского (от Баумана до Николо-Козинской),
- ул. Достоевского (от Плеханова до Московской),
- ул. Циолковского (от Королева до Большевиков),
- ул. Гагарина (от сквера Мира до Королева),
- ул. Театральная (от Дзержинского до Дарвина),
- ул. Плеханова (от Достоевского до Дзержинского и от Суворова до Огарева),
- ул. Королева (от Гагарина до Баумана),
- пер. Кирова (между Кирова и Суворова).
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