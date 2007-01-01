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Новость дня Авто и транспорт

В Калуге пассажиры бегут за транспортом, который проезжает мимо остановки

Путаница вновь возникла на площади Победы.
Дмитрий Ивьев
07:10 сегодня
1 2000
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Из-за ремонта остановку возле банка на пересечении площади и улицы Жукова перенесли ближе к улице Кирова.

Однако на этой неделе там уже установили новый павильон, в котором некоторые пассажиры и ждут транспорт. Когда же автобусы и троллейбусы проезжают мимо, люди вынуждены бежать за ними ближе к улице Кирова, где расположена временная остановка.

Новый павильон был обтянут сигнальной лентой, но ее уже оборвали. Никаких объявлений, что там еще не подбирают пассажиров, на остановке нет.

Месяц назад, напомним, такая же проблема наблюдалась с другой стороны площади для транспорта, который ехал в сторону Жукова.

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Всего: 1 комментарий
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Лента комментариев
aknis

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