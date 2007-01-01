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Новость дня Авто и транспорт

В Калуге открыли проезд по улице Чижевского

Вечером в пятницу, 1 ноября, машины начали ездить по участку между улицами Ленина и Московской.
Дмитрий Ивьев
21:06 сегодня
0 456
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Водоканал завершил там замену коммуникаций.

Однако пока проезд по этой дороге не доставит автомобилистам большого удовольствия. Места разрытий засыпали щебнем. Перед каждым таким местом нужно притормаживать, чтобы не разбить подвеску.

Напомним, до конца нынешнего года власти обещали положить там верхний слой асфальта, а масштабный ремонт провести в 2025-м.

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Лента комментариев
ecilop

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