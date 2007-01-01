В Калуге открыли проезд по улице Чижевского

Вечером в пятницу, 1 ноября, машины начали ездить по участку между улицами Ленина и Московской.

Водоканал завершил там замену коммуникаций.

Однако пока проезд по этой дороге не доставит автомобилистам большого удовольствия. Места разрытий засыпали щебнем. Перед каждым таким местом нужно притормаживать, чтобы не разбить подвеску.

Напомним, до конца нынешнего года власти обещали положить там верхний слой асфальта, а масштабный ремонт провести в 2025-м.