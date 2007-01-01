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Новость дня Авто и транспорт

В Калуге опять затопило улицу Спартака

Вода выливается из колодцев в пятницу, 1 ноября.
Дмитрий Ивьев
17:07 сегодня
0 302
Фото: Правобережье Калуги.
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Фото опубликовали в официальном сообществе Правобережья в ВК.

- Да, запах там разносится весьма густой и неприятный, - рассказал местный житель. - Окна в доме на Спартака, 9, выходящие на ту сторону, открывать нельзя. Квартира за минуты наполняется этой вонью.

Ранее власти объясняли, что канализация постоянно выливается из-за проблем с насосом.

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Лента комментариев
Kas9l

Ленина 29 (Поликлиника) не ямка, а каньон. Если машины напаркованы по торцам домов 27 и 29, то аккурат приходиться ехать по этой ямище.

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РодомИзСССР

Что по этому поводу скажут защитники старых деревьев ?

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Дождались подходящей погоды! МОЛОДЦЫ Асфальт продержится до марта..., а потом сойдёт вместе со снегом! Кто затянул сроки - к награде!

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ecilop

об 1-ом (одном!!!!) проезде не надо говорить во множественном числе!!!!! (см. заголовок)

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habitant

прекрасные идеи.

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habitant

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6 3634
habitant

озеленение / ремонт это нужно, полагаю и без голосований

...
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