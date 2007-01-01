В Калуге опять затопило улицу Спартака

Вода выливается из колодцев в пятницу, 1 ноября.

Фото опубликовали в официальном сообществе Правобережья в ВК.

- Да, запах там разносится весьма густой и неприятный, - рассказал местный житель. - Окна в доме на Спартака, 9, выходящие на ту сторону, открывать нельзя. Квартира за минуты наполняется этой вонью.

Ранее власти объясняли, что канализация постоянно выливается из-за проблем с насосом.