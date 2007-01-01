«Если пруд сойдёт, то в деревне не будет воды»: калужане жалуются на состояние дамбы

Фото нам прислали на днях из деревни Дементеевка Перемышльского района.

- В деревне есть пруд, плотина через который разрушается, - рассказала местная жительница. - Все жители деревни боятся, что если пруд сойдёт, то в деревне не будет воды.

Местная администрация сельского пока никак не комментировала ситуацию.

Ранее жители этой деревни жаловались на состояние дороги.