«Если пруд сойдёт, то в деревне не будет воды»: калужане жалуются на состояние дамбы
Фото нам прислали на днях из деревни Дементеевка Перемышльского района.
- В деревне есть пруд, плотина через который разрушается, - рассказала местная жительница. - Все жители деревни боятся, что если пруд сойдёт, то в деревне не будет воды.
Местная администрация сельского пока никак не комментировала ситуацию.
Ранее жители этой деревни жаловались на состояние дороги.
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