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Главная Новости Авто и транспорт «Если пруд сойдёт, то в деревне не будет воды»: калужане жалуются на состояние дамбы
Авто и транспорт

«Если пруд сойдёт, то в деревне не будет воды»: калужане жалуются на состояние дамбы

Фото нам прислали на днях из деревни Дементеевка Перемышльского района.
Дмитрий Ивьев
10:39 сегодня
0 602
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- В деревне есть пруд, плотина через который разрушается, - рассказала местная жительница. - Все жители деревни боятся, что если пруд сойдёт, то в деревне не будет воды.

Местная администрация сельского пока никак не комментировала ситуацию.

Ранее жители этой деревни жаловались на состояние дороги.

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