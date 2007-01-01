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На калужских дорогах превысили скорость почти 1,3 миллиона раз

Дмитрий Ивьев

С января по сентябрь камеры зафиксировали в регионе 1 282 381 автомобиль, который превышал скорость на 20 км/ч и более.

Дмитрий Ивьев 342 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники