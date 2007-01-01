На калужских дорогах превысили скорость почти 1,3 миллиона раз
С января по сентябрь камеры зафиксировали в регионе 1 282 381 автомобиль, который превышал скорость на 20 км/ч и более.
Такую статистику 1 ноября опубликовал региональный Центр безопасности дорожного движения.
Вторым самым частым нарушением стало пересечение стоп-линии на перекрестке на красный свет – 390 007 случаев.
Еще 220 112 человек оштрафовали за то. Что они ехали без ремня безопасности.
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