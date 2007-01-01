Калуга закупила 30 новых автобусов

Их приобрели для «Управления калужского троллейбуса» в лизинг.

Каждый ЛиАЗ способен вместить до 110 пассажиров.

- Усилим новыми машинами «северные направления», в том числе маршруты № 91, 97 и 8а. А также ряд других социальных маршрутов, - рассказал 1 ноября губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Он поручил городским властям не затягивать с вводом новой техники в работу.

- Сейчас она проходит все необходимые процедуры регистрации и испытаний, - пояснил глава региона. - Особое внимание уделить доукомплектованию штата водителей. В начале декабря все автобусы должны быть на линии. Чтобы в период холодов существенно улучшить работу общественного транспорта.