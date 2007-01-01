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Новость дня Авто и транспорт

Калуга закупила 30 новых автобусов

Их приобрели для «Управления калужского троллейбуса» в лизинг.
Дмитрий Ивьев
10:07 сегодня
0 942
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Каждый ЛиАЗ способен вместить до 110 пассажиров.

- Усилим новыми машинами «северные направления», в том числе маршруты № 91, 97 и 8а. А также ряд других социальных маршрутов, - рассказал 1 ноября губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Он поручил городским властям не затягивать с вводом новой техники в работу.

- Сейчас она проходит все необходимые процедуры регистрации и испытаний, - пояснил глава региона. - Особое внимание уделить доукомплектованию штата водителей. В начале декабря все автобусы должны быть на линии. Чтобы в период холодов существенно улучшить работу общественного транспорта.

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Лента комментариев
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ILR

Неудачная шутка, хоть бы смайлик какой-либо поставили.

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ох. аж отлегло. думал по 100 будут продавать.

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вообще запретить им въезд. а котляр в тюрьму.

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предлагаю на эти деньги напечатать тираж книги с обещаниями денисова и шапши, в твердом позолочённом переплете и раздавать его людям на улицах, чтобы всех распирало от гордости за наших хозяйственников.

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это ни у кого даже не вызывает никакого интереса. Заинтресуются только когда трактор провалится.

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