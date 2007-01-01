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Главная Новости Авто и транспорт В Калуге задерживается рейс в Минск
Авто и транспорт

В Калуге задерживается рейс в Минск

Дмитрий Ивьев
17:19 сегодня
0 332
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Самолет должен был отправиться в 17:20, однако полетит только в 18:20, сообщили в калужском аэропорту.

Это связано с поздним вылетом из Беларуси.

Накануне из Калуги с опозданием вылетели четыре самолета.

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Лента комментариев
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Мне кажется они не виноваты, а виноваты эти треклятые выборы в США. Это всё вредят Харис и Трамп, и Байден тоже помогает сделать из Калуги помойку.....

...
Недвижимость и ЖКХ
Раскопки на теплосетях в Калуге затянутся до конца ноября
16:46 сегодня
5 2154
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Дожили. А куда делось золото партии патриарха???

...
Авто и транспорт
В Калуге из-за аварийной церкви закрыли для пешеходов часть улицы Смоленской
16:35 сегодня
2 1178
elisei

Смысл голосовать,все равно без нас решат,своруют 80% суммы,сделают кое как дороги,или деревья купят,посадят и забудут про них,и тд

...
Благоустройство
Калужан попросили решить, на что город потратит 50 миллионов рублей
16:32 сегодня
3 1678
A-72

сказал бы на не опубликуют

...
Благоустройство
Калужан попросили решить, на что город потратит 50 миллионов рублей
16:20 сегодня
3 1678
VGA

Предлагаю премию выписать городскому голове на всю сумму.

...
Благоустройство
Калужан попросили решить, на что город потратит 50 миллионов рублей
15:57 сегодня
3 1678
mrTJohn

Ибо прохожих может бог покарать за грехи их кирпичом по башке.

...
Авто и транспорт
В Калуге из-за аварийной церкви закрыли для пешеходов часть улицы Смоленской
14:51 сегодня
2 1178
mrTJohn

Весь предыдущий год молоко продавали по 55 рублей.

...
Общество
В Калуге цена на молоко вырастет до 65 рублей за литр
14:48 сегодня
1 982
SergeyKLG

То что на фото сделать нельзя?

...
Авто и транспорт
В Калуге перенесли открытие улицы Чижевского
14:02 сегодня
1 1288
ILR

Потому что не думают о городе - лишь бы "хапнуть" и пропиариться на каких-либо мелочах типа "вывесок" или "космонавтиках".

...
Недвижимость и ЖКХ
Раскопки на теплосетях в Калуге затянутся до конца ноября
13:30 сегодня
5 2154
harier

Они же памятники! Сносить их и строить что-то другое в этом районе запрещено, а жить в этих хибарах желающих нет. Вот и стоят пустые.

...
Происшествия
В Калуге подожгли дом рядом с музеем космонавтики
12:32 сегодня
2 3602
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