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Новость дня Авто и транспорт

В Калуге перенесли открытие улицы Чижевского

Участок между улицами Ленина и Московской собирались открыть 31 октября, однако в четверг автомобилисты там еще не смогут проехать.
Дмитрий Ивьев
13:16 сегодня
0 608
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Новая дата – 1 ноября.

- Завтра к концу рабочего дня планируем завершить и открыть движение автотранспорта по улице Чижевского, - рассказали нам в «Калугаоблводоканале».

Напомним, эта организация меняет коммуникации на Чижевского. До конца года городская управа планирует положить там асфальт.

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Лента комментариев
Неместный..

Огласите весь список пожалуйста. Это для новых разливаек? Или для всех, которые уже давно работают.

...
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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

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10:39 сегодня
4 4216
Александр KU

Действительно очень непонятная ситуация. Почему на это вообще закрывают глаза. В Санкт-Петербурге потухшию лампочку на фасаде меняли в час ночи. У нас что на театральной подсветка у крыши домов, да и любая другая. Один раз сделали, ремонта нет, только через десятилетия полная замена. На это смотрят гости нашего города. Да и дети, подростки, студенты смотрят, - так себе примеры управленческой деятельности.

...
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Василёк

предлагатели выискались )))) что еще предложат ? квадроберы есть в планах ?

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это далеко не вчера произошло.

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отлично от чего он себя показал ? пешеходов на них видно только хуже.

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Василёк

ээто мужик переодеты в бабу на фотке ? нет ли тут пропаганды лгбт ?

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10:08 сегодня
1 462
Василёк

у мчс с прогнозами не заладилось))) зарнее даже дождь не могут предсказать. выбрали новую тактику: предупреждать о шторме - после грозы; о гололеде - после массового дтп! Отлично. ОЧень полезная организация. Как бы мы без нее выжили - не представляю.

...
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10:05 сегодня
2 2214
Василёк

на предидущей "обновленной" вывеске уже половина не светится. А старую куда дели ? Продали за кругленькую сумму на аукционе для совколюбов ?

...
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10:02 сегодня
3 2170
Василёк

а главное - своевременно 😃 сразу после массового дтп

...
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09:57 сегодня
1 1234
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