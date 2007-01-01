В Калуге перенесли открытие улицы Чижевского
Участок между улицами Ленина и Московской собирались открыть 31 октября, однако в четверг автомобилисты там еще не смогут проехать.
Новая дата – 1 ноября.
- Завтра к концу рабочего дня планируем завершить и открыть движение автотранспорта по улице Чижевского, - рассказали нам в «Калугаоблводоканале».
Напомним, эта организация меняет коммуникации на Чижевского. До конца года городская управа планирует положить там асфальт.
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