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В Калуге перенесли открытие улицы Чижевского

Дмитрий Ивьев

Участок между улицами Ленина и Московской собирались открыть 31 октября, однако в четверг автомобилисты там еще не смогут проехать.

Дмитрий Ивьев 608 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники