В Калуге предложили продлить маршрут автобуса №64

Наша читательница прислала фото пустого салона утром в четверг, 31 октября.

- 9:30 утра и пустой 64 маршрут, всего два пассажира! – рассказала калужанка. - Почему бы не продлить его конечную остановку до Дома Быта, и пассажиров бы больше было. Что же он ездит пустой?

Сейчас автобус ходит между кладбищем в Литвиново и Московской площадью.

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