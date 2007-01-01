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Главная Новости Авто и транспорт В Калуге предложили продлить маршрут автобуса №64
Авто и транспорт

В Калуге предложили продлить маршрут автобуса №64

Наша читательница прислала фото пустого салона утром в четверг, 31 октября.
Дмитрий Ивьев
09:51 сегодня
0 1098
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- 9:30 утра и пустой 64 маршрут, всего два пассажира! – рассказала калужанка. - Почему бы не продлить его конечную остановку до Дома Быта, и пассажиров бы больше было. Что же он ездит пустой?

Сейчас автобус ходит между кладбищем в Литвиново и Московской площадью.

А что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях!

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Лента комментариев
Неместный..

Огласите весь список пожалуйста. Это для новых разливаек? Или для всех, которые уже давно работают.

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а главное - своевременно 😃 сразу после массового дтп

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