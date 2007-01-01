В Калуге перенесли вылет четырех самолетов

Днем 30 октября задерживается вылет самолета в Екатеринбург. Пассажиры должны были отправиться на Урал в 14:45, однако пока рейс отложен до 17:45.

Это связано с поздним вылетом воздушного судна авиакомпании «ЮВТ аэро» из Казани, пояснили в аэропорту «Калуга».

Самолет в Стамбул из Калуги вылетел 30 октября в 12:38 вместо 10:00.

Вылет в Казань отложен до 23:20 (с 22:15). Также на 23:35 перенесен вылет рейса в Санкт-Петербург – он должен был отправиться в 22:20.