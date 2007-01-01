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Синие мосты в Калуге обещают больше не перекрывать

Дмитрий Ивьев

На днях в соцсетях появилась информация, что путепровод не успевают доделать и водителей ждут новые перекрытия. Однако эти данные 30 октября опровергли в городском управлении капитального строительства.

Дмитрий Ивьев 1716 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники