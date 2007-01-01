Синие мосты в Калуге обещают больше не перекрывать
На днях в соцсетях появилась информация, что путепровод не успевают доделать и водителей ждут новые перекрытия. Однако эти данные 30 октября опровергли в городском управлении капитального строительства.
Руководитель УКС Михаил Шубин сообщил нам, что асфальтирование уже завершено.
Дальнейшие работы, в том числе тротуар на Глаголева и навешивание контактной сети для троллейбусов, пройдут без перекрытия движения.
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