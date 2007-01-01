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Новость дня Авто и транспорт

Синие мосты в Калуге обещают больше не перекрывать

На днях в соцсетях появилась информация, что путепровод не успевают доделать и водителей ждут новые перекрытия. Однако эти данные 30 октября опровергли в городском управлении капитального строительства.
Дмитрий Ивьев
15:40 сегодня
0 1716
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Руководитель УКС Михаил Шубин сообщил нам, что асфальтирование уже завершено.

Дальнейшие работы, в том числе тротуар на Глаголева и навешивание контактной сети для троллейбусов, пройдут без перекрытия движения.

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Лента комментариев
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

...
Авто и транспорт
В Калуге дороги начнут обрабатывать антигололедными реагентами при плюсовой температуре
16:27 сегодня
2 1132
elisei

Этого Денисова с позором надо уволить,чтобы его нигде кроме дворника не взяли.Весь город испортил,все деревья вырубили,все перекопано,все объекты провалены по срокам..И Шапшу туда же!С Артамоновым такого не было

...
Недвижимость и ЖКХ
Раскопки на теплосетях в Калуге затянутся до конца ноября
16:15 сегодня
1 1034
Serhio

Придется теперь не только подвеску чинить постоянно из за калужских ям, но и кузовом заниматься чаще. Благо, у нас зарплаты в регионе позволяют )

...
Авто и транспорт
В Калуге дороги начнут обрабатывать антигололедными реагентами при плюсовой температуре
15:30 сегодня
2 1132
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Большое спасибо за напоминание.

...
Авто и транспорт
Калужан призвали переобуться
13:13 сегодня
1 1682
Беня Ли

Лучше пост взимания платы на въезде в Калугу

...
Происшествия
В Калуге массовое ДТП остановило движение по Гагаринскому мосту
12:54 сегодня
4 14892
ILR

Каким образом они планируют повышать? У людей постоянный стресс, цены на продукты летят вверх так, что не остановить. Здравоохранение в одном месте - к профильным врачам хрен запишешься, только платно. Ну а по статистике как нужно, так и сделают. Для чего эта показуха?.

...
Общество
Продолжительность жизни в России планируют повысить до 78 лет
12:38 сегодня
1 1124
Meshootka

Почему "главарх" занимается любой ахинеей, только не основными должностными обязанностями?

...
Благоустройство
В Калуге установили первую отреставрированную вывеску «Одежда»
12:25 сегодня
2 1608
RudeBoy

Опять синька эта вырвиглазная.

...
Благоустройство
В Калуге установили первую отреставрированную вывеску «Одежда»
12:20 сегодня
2 1608
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Никогда не понимал для кого и для чего эти "чтения". "Циолковские", "Рождественские", и т.д. и т.п.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Исследование МГУ: среди молодежи растут патриотические настроения и гражданское самосознание
11:44 сегодня
3 1378
habitant

и скорее всего внутри реношки никаких геметрических изменений, что говорит о верных рачетах при проектировании.

...
Происшествия
В центре Калуги перевернулась «Газель»
11:25 сегодня
2 3320
Афиша
«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
Новости компаний
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