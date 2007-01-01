В Калуге не нашли деньги на развалившуюся дорогу

Жалобы нашего читателя прокомментировали в городской управе.

Напомним, огромные ямы образовались на Грабцевском проезде.

Там разбит участок в 300 метров.

- На Грабцевском проезде износ покрытия более 70%, здесь требуется капитальный ремонт, - рассказали нам 30 октября в горуправе. - К сожалению, бюджетом на этот год ремонт не запланирован. Рассмотрим возможность капитального ремонта в последующие годы.