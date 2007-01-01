В Калуге не нашли деньги на развалившуюся дорогу
Жалобы нашего читателя прокомментировали в городской управе.
Напомним, огромные ямы образовались на Грабцевском проезде.
Там разбит участок в 300 метров.
- На Грабцевском проезде износ покрытия более 70%, здесь требуется капитальный ремонт, - рассказали нам 30 октября в горуправе. - К сожалению, бюджетом на этот год ремонт не запланирован. Рассмотрим возможность капитального ремонта в последующие годы.
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