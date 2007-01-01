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Калужан призвали переобуться

По ночам температура воздуха начала опускаться ниже нуля.
Дмитрий Ивьев
12:57 сегодня
0 200
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В среду, 30 октября, министерство транспорта Калужской области сообщило, что водителям пора менять резину на зимнюю.

Также калужан призвали скорректировать стиль вождения, уменьшить скорость и увеличить дистанцию.

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Лента комментариев
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